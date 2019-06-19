مصر تقترح طرح مطلوبات الحرية والتغيير في اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة

ومن جانبه أشار السفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد حميد الجنيبي، الى أن الدعم الذي تقدمه الإمارات للشعب السوداني من أجل تجاوز الصعوبات وليس انحيازاً لجهة ضد الأخرى، ولفت الى موقفهم الداعم لأي اتفاق يتم بين السودانيين، وذلك طبقاً لبيان التجمع.
وأفاد ذات البيان أن وفداً من تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير التقى السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى والذي طلب مده بمطلوبات قوى الحرية والتغيير للعودة للتفاوض، لطرحها على اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا الاسبوع المقبل متابعة لقمة القاهرة.
وقابل وفد التجمع كذلك، ممثلي لسفراء دول الاتحاد الاوروبي بالسودان وشرح ما وصفه الوفد بمحاولات المجلس العسكري للتلاعب بالوساطة الإثيوبية عبر التراجع عن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
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