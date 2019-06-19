الفلسطينية عهد التميمي تتعرض لحادث سير خطير مع والديها في رام الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفاد مراسل RT عن تعرض الفتاة الفلسطينية عهد التميمي لحادث سير، برفقة والديها باسم وناريمان، على الطريق الرابط بين قريتي كفرعين والنبي صالح، غرب رام الله.

وأفادت المعلومات بأن عهد ووالدتها تعرضتا لجروح طفيفة وأن حالتهما الصحية مستقرة، وستغادران المستشفى قريبا، فيما لم ترد معلومات عن والد عهد، باسم التميمي. المادة السابقة الجيش الإسرائيلي يهدم منازل قيد الإنشاء شرقي الضفة الغربية

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