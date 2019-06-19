التاريخ: 19-يونيو-2019
6 مشاهدة
قالت إدارة جامعة أم درمان الأهلية إنها اضطرت لعرض أصولها المتحركة ممثلة في سيارات مدير الجامعة، الوكيل، أمين شؤون الطلاب والمدير المالي للبيع في مزاد علني حدد له اليوم (الأربعاء)، وذلك للوفاء بالفصل الأول المتمثل في مرتبات العاملين بالجامعة.
وأكد مدير الجامعة بروفيسور كرار عبادي حسب صحيفة السوداني، أن أزمة مالية حادة عانت منها جامعتهم ما اضطرها لأخذ قرض حسن بمبلغ (5) ملايين جنيه من بنك فيصل الإسلامي، وآخر بمليون جنيه من البنك الإسلامي، وثالث بذات المبلغ من أحد أعضاء مجلس الأمناء، لكنها نفدت بسبب إغلاق الجامعات لفترة جاوزت الستة أشهر.
ونوه إلى أن الجامعة الأهلية تعتمد في تسييرها على رسوم الطلاب وهي غير ربحية وغير حكومية وملك للشعب السوداني، وشدد على أن إدارة الجامعة شرحت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل تفاصيل الأزمة المالية التي تمر بها لكن الأخيرة لم تحرك ساكناً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة أم درمان الأهلية تعرض سيارات الإدارة للبيع في مزاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.