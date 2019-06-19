“حميدتي لـ(الإدارة الأهلية): “مهمتنا نحوش الحكاية دي لحدي ما نوصلها صندوق الاقتراع”

التاريخ: 19-يونيو-2019
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شدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” خلال مخاطبته الملتقى الجامع للإدارات الأهلية بأرض المعارض ببري أمس، على دور سلطات الإدارات الأهلية في كل ولاية في حل الأزمة التي تمر بها البلاد،
وطالب الإدارة الأهلية بمحاربة الشائعات والفتنة والمشاكل القبلية وعدم السماح بممارسة السياسة وسط القبائل، وقال: “السياسة تمشي صناديق الاقتراع والحشاش يملأ شبكتو في الصناديق”، وأكد أن المجلس العسكري بعيد عن السياسة، وأضاف: “مهمتنا نحوش الحكاية دي لحدي ما نوصلها صندوق الاقتراع”. قائلاً: “نريد حكومة سريعة، ونريد حلاً سودانياً – سودانياً، والبلاد لا تتحمل تأخيراً للحل بعد الآن”.
وركز “حميدتي” في خطابه على الإدارة الأهلية حسب صحيفة السوداني، قائلاً: أنه يجب إعادة السلطة إليها، لكن “بعد تنظيمها”، وتابع مخاطباً الإدارات الأهلية: “دايرين الفزع”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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