*وهنالك قوانين حمورابي..

*وهي اشتهرت بتحري العدل…وفقاً لأخلاق ذاك الزمان..

*كما أن هنالك قوانين قراقوش…وقد كان يصيغها وفقاً لمزاجه هو الخاص..

*أما قوانين حميدتي – هذه الأيام – فنترك لكم حرية توصيفها..

*ولا تسألوني عن رأيي الشخصي فيها ؛ فقد عجزت تماماً عن فهم (كنهها)..

*ولم أدر وفقاً لأي (مرجعية) تصدر عنه..

*فلا هي الدين…ولا هي العرف…ولا هي القيم…ولا هي حتى مرجعيات الجيوش..

*ورغم ذلك ما من يوم يتكلم فيه حميدتي إلا وقال (بالقانون)..

*ثم نرى كيف فعلت بعض قواته في بنك السودان – وموظفيه – وفقاً لقانونه هذا..

*مع أن إضراب منسوبي البنك كان عملاً قانونياً خالصاً..

*فالإضراب حق قانوني محلي…مستمد من قوانين عالمية…صادق عليها السودان..

*فهل قوانين حميدتي (الخاصة) تتعارض مع القوانين (العامة)؟..

*ربما ؛ وفي هذه الحالة فليطلب من الشعب ما طلبه الشاعر من محبوبته قائلاً:

ما بنختلف…

درسني بس قانون هواك…

بحفظ حروفه حرف حرف…

*سيما وأن هنالك من أدخلوا في روعه أنه (محبوب) الشعب..

*وهم أتباع النظام السابق…ومن يشايعهم – هذه الأيام – من جماعات التشدد الديني..

*أما بالنسبة لبقية جموع الشعب فقد كان محبوبهم فعلاً..

*وبالذات ثوار قوى الحرية والتغيير الذين أحبوه – جداً – جراء موقفه إبان الثورة..

*فقد كان موقفاً منحازاً للحق…والأخلاق…و(القانون)..

*ولكنه بعد ذلك انطبق عليه حال محبوبة شاعر آخر معه حين قال مخاطباً إياها:

ده ما سلامك…

ولا الكلام الكان زمان هسه كلامك…

ولا يعني نويت تسيبنا…

في (الخريف) تحرم غمامك…

*فقد افترع قوانين خاصة به ؛ لا أحد يفهما سواه..

*لا الثوار…ولا أهل القانون…ولا حتى زملاؤه بالمجلس العسكري الانتقالي..

*والأمثلة على مثل يوم البنك المركزي عديدة..

*بل هناك ما هو أسوأ منها بكثير ؛ ونعني القتل بالرصاص الحي…و (بالقانون)..

*فأي قانون هذا الذي يبيح حسم الفوضى بالرصاص؟..

*أفلا يردد حميدتي كل يوم أنه لن يسمح بالفوضى؟…وسيتعامل معها بالقانون؟..

*فهل قانونه هذا لا يعرف خيارات إزاء الفوضى سوى الذخيرة؟..

*وذلك بافتراض – طبعاً – صحة ما يُنسب إلى قواته من (استسهال) لهذا الفعل..

*اللهم إلا أن يكون (القتلة) هؤلاء متفلتون ؛ لا علاقة لهم به..

*وفي هذه الحالة فإن هذه هي (الفوضى الحقة)…ومن المفترض حسمها (بالقانون)..

*يا أخي حميدتي : لقد نصحناك كثيرا…وبدافعٍ من (محبة)..

*وهي ليست محبة لسواد عيونك…ولا من أجل (أموالك)…ولا – أيضاً – لله..

*وإنما بسبب رفضك (إزهاق أرواح) مواطنين عزل..

*وبعد أن سقط (مُزهق الأرواح) البشير بتنا نرى (إزهاقاً للأرواح) كل يوم..

*وهو إزهاقٌ يكاد الناس يجمعون على أنه من تلقاء تابعيك..

*فلماذا الثورة على البشير – إذن – إن كان كل ما كرهناه فيه سيستمر من بعده؟..

*الظلم…والبطش…والفرعنة…والتهديد…و(القتل)..

*نصحناك – يا حميدتي – ولكنك آثرت الركون إلى نصائح جماعة (انحسرت)..

*نصائح الذين كانوا ينصحون البشير من قبلك…فأهلكوه..

*في حين كنا نحذره – نحن – دوماً من مصيرٍ نراه قريباً….ويراه هو بعيداً..

*وهو مصيرٌ محتوم ؛ وفقاً (للقانون السماوي)..

*وسوف يُحاكم (بالقانون) !!.