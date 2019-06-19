رموز التيار الإسلامي يؤدون صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق “مرسي” بالخرطوم

التاريخ: 19-يونيو-2019
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أدى رموز التيار الإسلامي أمس (الثلاثاء)، بمسجد السيدة سنهوري صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي”، وعددوا مأثره، منددين بما تعرض له من الظلم خلال سنوات حجزه بالسجن.
وشارك في الصلاة قيادات من المؤتمر الشعبي يتقدمهم الأمين العام “علي الحاج” ورئيس هيئة شورى المؤتمر الشعبي الشيخ إبراهيم السنوسي، ومحمد الأمين خليفة، ونائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق ورئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، والأمين العام لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون محمد علي الجزولي، والشيخ عبد الرحيم علي.
وأشار الشيخ السنوسي إلى أن مرسي سيظل رمزاً حياً للديمقراطية وأنه لم تغره السلطة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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