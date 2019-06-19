انا كدا حأزعل

ابنائي عندما كانوا صغارا ..كان لكل منهم شخصية مختلفة ..الاوسط كان مسالما يكره العنف ولا يميل الى الشجار ..مما اعطى فرصة لاخيه الصغير لكي يستأسد عليه ويغمزه كل مرة ..وكان الاول يردد (انا كدا حازعل) ..فلا يرعوي الصغير ويعاود الهجوم ..والجملة نفسها تتردد ..(انا كدا حازعل) ..حتى نفذ صبري ذات يوم وانا اتابع الصغير وهو يعبث باشياء اخيه وذلك لا يحرك ساكنا غير جملته المعروفة ..فصرخت فيه قائلة (انا بس عايزة أعرف ..انت حتزعل متين ؟)

قرأت في الشريط الاخباري لاحدى القنوات الفضائية (أن السيد النائب العام قد لوح بتقديم استقالته في حال التدخل في صلاحياته وسلطاته) ..انتهى الخبر ..ولم تنته حيرتي ..اذ أنني انتظر فعلا ان (يزعل ) النائب العام ..ولا يكتفي بالتلويح بالاستقالة ..بل يقدمها فعلا دون حتى ابداء أسباب ..فالجميع متابع ما حدث من انتهاكات وتدخل في صلاحيات النائب العام ..وان كنت نسيت ..انا ما نسيت .

كان من المفترض للنائب العام تقديم استقالته فورا …يوم ذهبت قوات نظامية يرافقها وكيل نيابة الى منزل رئيس جهاز الامن السابق ..مهمة القوة كانت القاء القبض على رئيس الجهاز واحضاره للمثول امام النيابة لمواجهة التهم الموجهة اليه ..القوة عادت بخفي حنين اذ ان حراس المنزل هددوهم باطلاق النار عليهم لو فكروا بالدخول ..فكان ان عادت القوة ادراجها مؤثرة السلامة ..وحتى تاريخه غير معروف مكان وجود صلاح قوش باعتراف السيد النائب العام شخصيا ..

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كان من المفترض للنائب العام تقديم استقالته فورا ..عندما تم استدعائه لحضور اجتماع لقوى تنفيذية ..لابداء المشورة القانونية وهذا ليس من اختصاصه انما اختصاص وزير العدل ..دعك من ذلك حتى المشورة القانونية التي قدمها لمنطقة كولومبيا ..لم يتم الالتزام بها وانسحب وكلاء النيابة بمجرد سماع صوت الرصاص حسب ما جاء في البيان المنشور ….وهذا ايضا يستحق الاستقالة الفورية المسببة ..من النائب العام ومن وكلاء النيابة الذين كانوا مرافقين للقوة التي خالفت التعليمات ..اذ لا يكفي الانسحاب ونفض الأيادي من المهمة ..فالمأسأة قد وقعت وراح ضحيتها ارواح بريئة كانت تضع ثقتها في النظام القضائي والعدل في السودان .

كان من المفترض للنائب العام تقديم استقالته فورا وليس مجرد التلويح بها ..ما ان تم ذكر اسمه ضمن المخططين لفض الاعتصام من قبل الناطق الرسمي للمجلس العسكري ..ورغم محاولات التصحيح ..وقصر المشاركة على المشورة القانونية لمنطقة كولومبيا و(حدث ما حدث) لكن هذا لم يكن كافيا مما اضطر السيد النائب العام لعقد مؤتمر صحفي لتبرئة ساحته ومن ثم الاعلان عن لجنة تقصي حقائق مستقلة ..ولم يفسر لنا كيف تكون مستقلة ولا تزال المنطقة رمادية بينه وبين لجنة فض الاعتصام ..او كولومبيا ؟

خلاصة الموضوع ..هناك اكثر من نقطة وموقف كان من المفترض للنائب االعام فيها ..ان (يزعل ) ويتقدم باستقالته ..ولا يكتفي فقط بالتلويح بها ..هذا لا يجدي نفعا ..لذلك تجدنا نسألك بكل صراحة يا سعادة النائب العام (انت حتزعل متين ؟؟)