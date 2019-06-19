“حميدتي”: المجلس العسكري يريد تكوين حكومة كفاءات سريعاً لإدارة شؤون البلاد

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، رغبة المجلس في تكوين كفاءات سريعة لإدارة شؤون البلاد، مبيناً أنهم يلتقون بالإدارة الأهلية لطلب “الفزع” كونها تمثل برلماناً شعبياً في ظل غياب المؤسسات التشريعية، مشيراً إلى أن المجلس العسكري سينفذ كل ما تشير لهم به الإدارة الأهلية سواء كانت حكومة (تكنوقراط) أو حكومة مستقلة أو حكومة كفاءات، محملاً من أسماهم (مكونات الشعب السوداني) مسؤولية إدارة المرحلة المقبلة، داعياً للتصدي للشائعات والفتن.

وقال “حميدتي” خلال مخاطبته (7) آلاف عضو من الإدارة الأهلية بأرض المعارض ببري حسب صحيفة المجهر أمس: إن المجلس العسكري يريد حكومة كفاءات سريعة لإدارة شؤون البلاد تكون مهمتها حفظ البلاد وخوض الانتخابات المقبلة.

Advertisements

وطالب “دقلو” الأحزاب السياسية بتحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطنين وتقديم المصلحة العامة، وأضاف (البلاد لا تتحمل تأخيراً لحل الأزمة التي تمر بها)، موضحاً أن الجيش قابل ممثلين عن كل ألوان الطيف السوداني، ويقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)