لجنة الأطباء: ارتفاع عدد الشهداء إلى (128) شهيداً

التاريخ: 19-يونيو-2019
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الجاري وما تلاها من أحداث الى 128 شهيداً.
وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، أن حصر القتلى لم يتضمن أعداد الذين تم حرقهم داخل الخيم في أرض الاعتصام من الأطفال وفاقدي السند والشباب وكبار السن، والذين تم اغراقهم.
وأعلنت اللجنة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، عن استشهاد مروان عثمان في الخامس عشر من الشهر الجاري، بمستشفى الساحة، متأثراً بجراحه بعد الاعتداء عليه بالضرب عليه من قبل افراد نظاميين في السابع من يونيو بحي الرياض، مما أسفر عن إصابته بكسور متعددة في الجمجمة والفكين افقدته الوعي.
وحسب صحيفة الجريدة فإن مروان هو احد حراس المتاريس والمواكب طيلة الشهور الثورية الأخيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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