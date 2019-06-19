قوى التغيير: مصر طلبت مطلوباتنا للعودة للتفاوض لطرحها لاجتماع وزراء الخارجية الأفارقة

أعلنت الأمارات، أن الدعم الذي تقدمه للشعب السوداني من أجل تجاوز الصعوبات وليس انحيازاً لجهة ضد الأخرى، فيما طلبت القاهرة مدها بمطلوبات قوى الحرية والتغيير للعودة للتفاوض، لطرحها على اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا الأسبوع

القادم، وذلك والتقى وفد من تجمع المهنيين السودانيين، بالسفير الإماراتي بالخرطوم صباح امس الأول، وتناول اللقاء التطورات السياسية واستعرض مجريات العملية السياسية منذ سقوط رئيس الجمهورية المخلوع المشير عمر البشير وحتى الوقت الراهن.

واكد وفد التجمع في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) امس، ضرورة الانتقال للسلطة المدنية، وشدد على خطورة التدخل الأجنبي لدعم اي طرف في العملية السياسية ضد الآخر، كما أشار إلى خطورة التراجع عن الاتفاقيات السابقة، وذكر وفد التجمع أن الحالة السياسية بعد مجزرة29 رمضان، تختلف عن ما سبقها وتتطلب لجنة تحقيق مستقلة لبيان الحقائق ومحاسبة المتورطين.

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ومن جانبه أشار السفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد حميد الجنيبي، الى أن الدعم الذي تقدمه الإمارات للشعب السوداني من أجل تجاوز الصعوبات وليس انحيازاً لجهة ضد الأخرى، ولفت الى موقفهم الداعم لأي اتفاق يتم بين السودانيين، وذلك طبقاً لبيان التجمع.

وأفاد ذات البيان أن وفداً من تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير التقى السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى والذي طلب مده بمطلوبات قوى الحرية والتغيير للعودة للتفاوض، لطرحها على اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا الأسبوع المقبل متابعة لقمة القاهرة.

وقابل وفد التجمع كذلك، ممثلي لسفراء دول الاتحاد الأوروبي بالسودان وشرح ما وصفه الوفد بمحاولات المجلس العسكري للتلاعب بالوساطة الإثيوبية عبر التراجع عن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)