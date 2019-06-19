البرهان يلتقي بالسفير الصيني في السودان

التقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بالقصر الجمهوري امس، السفير الصيني بالخرطوم ما شين مين، وبحثا عن الأوضاع في السودان.

وأوضح السفير الصيني في تصريح صحفي وفقاً لـ (سونا) أن اللقاء تناول الأوضاع بالسودان والعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وعبر السفير الصيني عن أمله أن يشهد السودان استقراراً كاملاً في القريب العاجل.