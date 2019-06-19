لـ"تقريب وجهات النظر".. إثيوبيا تستضيف اجتماعين بشأن السودان

ويعقد الاجتماع الأول، اليوم الأربعاء، للهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيجاد) والشركاء الإقليميين لدعم السودانيين والعمل من أجل استعادة الاستقرار، وفق المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاتشو.
فيما يعقد المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة اجتماعا، الخميس، بمقر الاتحاد الأفريقي لبحث الوضع والتطورات في السودان.
ودخلت إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء، آبي أحمد، في وساطة بين الأطراف السودانية في الـ7 من يونيو/حزيران الجاري، بالخرطوم لتقريب وجهات النظر ونزع فتيل التوتر.
وجاءت وساطة آبي أحمد عقب تعليق مجلس السلم والأمن الأفريقي عضوية السودان في جميع نشاطات الاتحاد حتى تسليم السلطة للمدنيين.
و"إيجاد" منظمة حكومية أفريقية تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها.
وتضم المنظمة دول "إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، والسودان وجنوب السودان".
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