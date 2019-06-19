وأشار إلى أن أغلب أعضاء قوى إعلان الحرية والتغيير هم من أحزاب شاركت في عدد من الأنظمة، لذلك لا يحق لهم أن يتحدثوا عن إقصاء بقية القوى السياسية السودانية.
من جانبه أكد الأمين السياسي بحزب العدالة والمساواة وعضو التحالف، نهار عثمان نهار، أن كل الشعب السوداني شارك في تغيير النظام البائد، وقال إن أكثر من 25 ضابطاً و500 جندي من العدل والمساواة هم ضمن القوات المسلحة، فكيف يتم إقصاؤهم من المشاركة في الفترة الانتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسار :أعضاء التحالف سودانيون ووطنيون ويحق لهم المشاركة في أي زمان ومكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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