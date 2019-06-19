مسار :أعضاء التحالف سودانيون ووطنيون ويحق لهم المشاركة في أي زمان ومكان

أكد رئيس حزب الأمة الوطني، وعضو تحالف نهضة السودان، عبدالله علي مسار، يوم الثلاثاء، عزم التحالف على المشاركة السياسية في أي مستوى للحكم باعتبار أن أعضاء التحالف سودانيون ووطنيون ويحق لهم المشاركة في أي زمان ومكان.

وقال مسار في منبر “سونا” بمناسبة انطلاق مبادرة تحالف نهضة السودان الذي يتكون من 9 أحزاب وكيانات سياسية وحركات مسلحة، قال إن الذين يتحدثون بعدم مشاركة الأحزاب التي شاركت مع المؤتمر الوطني خلال المرحلة المقبلة لا يحق لهم منع أي قوى سودانية نزيهة، لافتاً أنهم ليس لديهم أي تهم في الفساد أو الجنائية فكيف يتم إقصاؤهم، وأضاف: “نحن نتمسك بمشاركة كل القوى السودانية خلال المرحلة الانتقالية”.

وأشار إلى أن أغلب أعضاء قوى إعلان الحرية والتغيير هم من أحزاب شاركت في عدد من الأنظمة، لذلك لا يحق لهم أن يتحدثوا عن إقصاء بقية القوى السياسية السودانية.