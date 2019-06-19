الجيش الإسرائيلي يهدم منازل قيد الإنشاء شرقي الضفة الغربية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دمت جرافات إسرائيلية، الأربعاء، منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء، شرقي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.
وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية داهمت المنطقة الغربية من مدينة أريحا وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء، وجدار، بدعوى البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة “ج”، حسب اتفاق أوسلو.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق المصنفة “ج”، وعادة ما تقوم بعمليات الهدم بدعوى البناء بدون ترخيص.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.
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