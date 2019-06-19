علي شمخاني يكشف الزيارة التي أدت إلى انهيار مجلس التعاون الخليجي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، أن مجلس التعاون الخليجي إنهار بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية.
وقال شمخاني، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”: “أدت أول زيارة لترامب إلى السعودية بعد وصوله إلى البيت الأبيض إلى انهيار مجلس التعاون الخليجي، وبناء عليه فإن توحيد بعض دول الخليج الفارسي ضد إيران هو سبب في الانقسام في حد ذاته”.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: “الكثير من حالات المعارضة والتهديد بين دول مجلس التعاون الخليجي هي في الأساس تعبير عن الأمنيات إلى حين إمكانية تنفيذها بشكل عملي، وذلك من المستبعد أن ترغب شعوب المنطقة في الضغط على الشعب الإيراني”.
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