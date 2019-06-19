اسراء صلاح من عطبرة تحرز المرتبة الأولي بنسبة نجاح 97.4% في امتحانات الشهادة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحرزت الطالبة إسراء صلاح الدين علي محمد من “مدرسة الشيخ حمد” بعطبرة 97.4% درجة نالت بها المرتبة الأولي في امتحانات الشهادة السودانية من جملة الطلاب الجالسين للشهادة البالغ عددهم 517619 طالب وطالبة .

وحقق الطالب مصعب محمد أحمد يوسف المرتبة الثانية بنسبة نجاح 97% من ولاية الخرطوم واشترك في المرتبة الثالثة سارة جمال أحمد وميار علي حسن بنسبة نجاح بلغت 96.9% وحقق الطالبتين الاء مكي بكري ولبني اسامة محمد المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 96.7% والطلاب محمود ابوبكر وعلياء محمد عبد الله ومحمد عبد المنعم الطاهر، وديما فرح وعلي أحمد بابكر المرتبة الثامنة بنسبة نجاح بلغت 96.4% .

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور الطاهر حسن الطاهر نتيجة امتحانات الشهادة للعام 2019 اليوم “الثلاثاء” وقال إن عدد المراكز بلغت 3873 مركز وعدد المسجلين بلغ 529756 طالب وطالبة وان الذين جلسوا لهذا العام بلغ 517619 طالب وطالبة مؤكدا ان عدد الجالسين في المدارس الحكومية بلغ 172174 طالب وطالبة وعدد الناجحين بلغ 127669 بنسبة نجاح بلغت 74.9% فيما جلس للمدارس الخاصة 158340 طالب وعدد الناجحين 114365 بنسبة نجاح بلغت 72.2% مشيراً إلي أن عدد الجالسين في اتحاد المعلمين بلغ 142112 نجح منهم 92889 بنسبة نجاح بلغت 65.4% وجلس 29923 من طلاب المنازل بلغ عدد الناجحين منهم 21631 بنسبة نجاح بلغت 72.3%.