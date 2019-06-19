مصر ترد على تصريحات أممية حول وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استنكرت الخارجية المصرية التصريحات الصادرة عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته، مؤكدة أن هذه التصريحات تتضمن تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية الواجب توافرها.

وجاء في بيان الخارجية المصرية صباح اليوم الأربعاء عن حسابها الرسمي “فيسبوك”: “استنكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط، وذلك خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية”.

وأضاف البيان أن تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية “ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مشيراً إلى أن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة”.

وأشار البيان إلى أن “ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها”.