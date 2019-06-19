هذه حقيقة تقديم أسرة الصادق المهدي بلاغا ضد تراجي مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت أسرة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ما تناقلته ماقع التواصل الإجتماعي حول تدوينها بلاغ في مواجهة الناشطة تراجي مصطفى.

وفي السياق الآخر، دعا زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إلى تجميع المبادرات الوطنية في مبادرة واحدة، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والوصول لاتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وأن تكون هي الأساس والجهود الدولية داعمة لها.

وشدد المهدي على أن تجميع كل المبادرات التي تنشط في الساحة، سيؤدي إلى التقريب والتوفيق بين الأطراف ويساعد في الخروج برأي موحد حول الفترة الانتقالية