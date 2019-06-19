عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 19 يونيو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أخبار اليوم إعلان نتيجة الشهادة وإسراء من عطبرة الأولى و(أخبار اليوم) تورد التفاصيل .

الإدارة الأهلية بالسودان تفوض المجلس العسكري لتشكيل الحكومة الانتقالية .

قيادي في الحرية والتغيير: في انتظار رد المجلس العسكري لإحياء العملية السياسية .

الناشطة السياسية المثيرة للجدل تراجي مصطفى تعلن عبر (فيسبوك) عن وصولها مطار الخرطوم اليوم .

حميدتي : الأوضاع الأمنية في البلاد تحت السيطرة والاجهزة الامنية مهمتها حماية البلاد . المجهر المجلس العسكري: لن نحل جهاز الأمن ولا الدعم السريع ولن نعدل قوانين القوات النظامية (إسراء صلاح) أولى الشهادة السودانية بنسبة (97.4%) من عطبرة “حميدتي”: المجلس العسكري يريد تكوين حكومة كفاءات سريعاً لإدارة شؤون البلاد الفريق الركن أحمد عبدون يؤدي القسم والياً للخرطوم مصرع متهم بطلق ناري خلال مقاومته القبض عليه بأم درمان رموز التيار الإسلامي يؤدون صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي” بالخرطوم الأخبار إبراهيم الأمين: هناك أطراف تسعى لرفع المطالب لتحقيق المكاسب إعلان نتيجة الشهادة السودانية والطالبة إسراء صلاح الدين تحرز المرتبة الأولى بنسبة (97.4%) ودعة يطالب الإدارة الأهلية بالتوحد لخدمة البلاد *وقفة احتجاجية للجنة المعلمين بمدني السوداني “حميدتي” لـ(الإدارة الأهلية): “دايرين الفزع” (70.9%) نسبة النجاح بامتحان الشهادة ورسوب (150) ألف طالب وطالبة الجامعة الأهلية تعرض سيارات الإدارة للبيع في مزاد لسداد مرتبات العاملين “الجمارك” تضبط حاويات هواتف مهربة وأجهزة لكشف الذهب الجريدة الشيوعي: المجلس العسكري يريد إرجاعنا لـ(القرون الوسطى) النيل الأبيض: (48%) نقص الكتاب للأساس و(45%) للإجلاس و(50%) لدورات المياه بالريف قوى التغيير: مصر طلبت مطلوباتنا للعودة للتفاوض لطرحها لاجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الشرطة تعلن مقتل مواطن في (أبو سعد) Advertisements “حميدتي” يشدد على الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية من (تكنوقراط) مستقلين إسراء صلاح الدين تحرز المرتبة الأولى في الشهادة السودانية بنسبة (97.4%) التيار سلفاكير يتدخل ويدعم المبادرة الإثيوبية البنات يتفوقن على البنين في المئة الأوائل للشهادة السودانية إسراء صلاح الدين الأولى في المساق الأكاديمي بنسبة نجاح (97.4%) وفد سياسي أمني من جوبا بالخرطوم و(التيار) تكشف تفاصيل الزيارة آخر لحظة المجلس العسكري يقبل تفويضاً بتشكيل حكومة إسراء أولى الشهادة ورسوب (245) ألف طالب سيسي: ثنائية (العسكري) و(التغيير) مدمرة “حميدتي”: نريد حلاً سودانياً والبلاد لا تتحمل التأخير لقاء بين السفير الإماراتي ووفد تجمع المهنيين الصيحة: “حميدتي”: مهمتنا الوصول لـ(الانتخابات) والكلمة للشعب النائب العام يتسلم (29) تقريراً بشأن تجاوزات ومخالفات بمؤسسات الدولة (70.9%) نسبة نجاح الشهادة السودانية وإسراء الأولى بـ(97.4%) الدار استجواب البشير استغرق (3) دقائق فقط (70%) نسبة النجاح في الشهادة السودانية وإسراء من عطبرة في الصدارة بجدارة أحمد عبدون يؤدي القسم والياً للخرطوم الشرطة: المواطن المقتول بأبي سعد قاوم تنفيذ أمر قبض الإمارات: لن ننحاز لأي جهة ضد أخرى بالسودان “حميدتي”: نريد حلاً والبلاد لا تتحمل التأخير

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 19 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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