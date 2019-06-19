كتيبة تابعة لحكومة”الوفاق” تعلن انشقاقها وتنضم إلى جيش خليفة حفتر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفاد مسؤول إعلامي بأن الكتيبة 185 لتابعة لحكومة الوفاق بطرابلس أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق، والانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 المنذر الخرطوش التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، انشقاق كتيبة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق وانضمامها إلى قيادة الجيش الليبي في طرابلس.

وقال الخرطوش في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن “الكتيبة 185 مشاة في اللواء الثاني مشاة بإمرة فيتوري غريبيل التابع لحكومة الوفاق طرابلس، أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق والانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بكامل عتادها من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر”. المادة السابقة قصف جوي يستهدف مخزنا للنفط والغاز ومؤسسة النفط تطالب بوقف فوري لإطلاق النار بطرابلس المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 19 يونيو 2019م

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