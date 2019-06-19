الصحة: (80) مليون دولار مديونية شركات استيراد الأدوية

التاريخ: 19-يونيو-2019
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كشف وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف د. سليمان عبد الجبار عبد الله، عن بدء العمل مع المجلس العسكري الانتقالي وبنك السودان لحل مديونية شركات استيراد الأدوية، والبالغة (80) مليون دولار.
وقال سليمان إن شركات الأدوية لديها مديونيات خلال الشهور الماضية وفي العام الماضي، حيث استوردت أدوية بسعر آجل ولم تتمكن من سدادها، وأشار إلى أن الحصر تم بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم للفواتير واجبة السداد وتمت مراجعتها للتأكد من أنها عبارة عن أدوية وليست مستحضرات تجميل أو سلع أو صنف من الأصناف غير الضرورية.
وأعلن وكيل الوزارة المكلف أن المديونية بلغت 80 مليون دولار، وهي جملة المبالغ والمديونيات المطلوبة من الشركات، ولفت إلى أن هذه الشركات تحتاج إلى مبالغ مالية لسداد المديونية حتى يصبح الطريق ممهداً لاستيراد أصناف جديدة.
وبحسب صحيفة الجريدة أضاف أن جهود المجلس العسكري ومحافظ بنك السودان لتوفير المبالغ المطلوبة لسداد الديون ستفتح باباً واسعاً للشركات لاستيراد كميات كبيرة مما ينعكس إيجاباً على الوفرة الدوائية في السوق على الرغم من أن الأسعار ما زالت
مرتفعة، وتابع (لكن كون الصنف يكون متوفراً فهذا جانب إيجابي في ظل هذه المرحلة حتى تخرج البلد من الضائقة الاقتصادية ويحدث تحسن في سعر الصرف ويكون هناك إنتاج يؤدي إلى انخفاض في الأسعار وتحسن في الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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