حميدتي يشدد على الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية من (تكنوقراط) مستقلين

شدد نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية من (تكنوقراط) مستقلين، في وقت أعلنت الإدارة الأهلية تفويضها للمجلس العسكري لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وقال حميدتي لدى مخاطبته ملتقى الادارات الأهلية بأرض المعارض ببري أمس، (عايزين حكومة سريعة ومجلس وزراء يتم تكوينه من الشعب السوداني)، وأقر بأن البلاد لا تحتمل فراغاً دستورياً، وأشار الى زهد المجلس العسكري عن ممارسة السياسة، وأردف (نحن بعيدين عن السياسة ومهمتنا نحوش الحكاية دي لحدي نوصلها الانتخابات).

واعتبر حميدتي ان الادارة الأهلية تمثل المجالس التشريعية الولائية في ظل غياب مجالسها، وأعلن موافقة المجلس العسكري على تفويض الادارة الأهلية لتشكيل الحكومة واشترط عليهم تحمل المسؤولية معه، وزاد (ما عايزين ننفرد بالأمر)، واثنى على دور الادارة الأهلية، واعتبر انها صاحبة الحل والعقد، ولفت الى اعتراف الأمم المتحدة بها.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، التزام القوات النظامية بمهمتها في حماية البلاد، ولفت الى أنها بموجب قانون الطوارئ تعمل تحت قيادة القوات المسلحة.

وجدد حميدتي مطالبته للأحزاب العريقة بتحمل مسؤوليتها التاريخية، وتابع (التاريخ لا يرحمهم وعليهم الابتعاد عن المصلحة الشخصية لصالح مصالح الوطن العليا)، ووجه بعودة الادارة الأهلية لدورها وصورتها الحقيقية وأردف (ليس دورها في عهد الوطني أو

Advertisements

البشير، وإنما ترجع بسلطاتها القديمة ونحن وصلناهم في مناطقهم وقعدنا معاهم تحت الشجرة ولازم نرجع السلطة للادارة الأهلية ولابد من تنظيمها حتى تكون مسيطرة على القبلية)، وطالب بمشاركة الشباب في الادارة الأهلية، وشدد على ضرورة أن تقوم بحسم أية فتنة وأية مشاكل قبلية ومحاربة الشائعات.

وبحسب صحيفة الجريدة أعلن نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، عن لقاءات مرتقبة مع كل ولاية، وطالب بضرورة الوحدة وتكاتف الجهود ليكون الجميع على قلب رجل واحد، وزاد (ندعو الصالحين وشيوخ الخلاوى بالدعوات لنا حتى نخرج من الأزمة الحالية كالشعرة من العجين).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)