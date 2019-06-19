الشيوعي: المجلس العسكري يريد ارجاعنا للقرون الوسطى

التاريخ: 19-يونيو-2019
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وصف القيادي بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف، مبايعة بعض العشائر والقبائل للمجلس الانتقالي بالردة.
وقال صديق يوسف في تصريح ،(المجلس الانتقالي يريد ارجاعنا قروناً الى الخلف ويعيدنا للقرون الوسطى)، ونوه
الى أن القبائل كانت تحكم ايام السلطنة الزرقاء، واشار الى انهم لا يهمهم كثيراً أن تبايع القبائل المجلس العسكري أم لا، ولكن ما يهمهم هو قيام سلطة مدنية بقيادة قوى الحرية والتغيير عبر أسلحة السلمية، وشدد على أن سلاحهم للوصول للسلطة المدنية هو الإضراب والعصيان والاحتجاجات.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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