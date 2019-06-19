حكومة الوفاق أنفقت 7 مليارات دولار على ميليشيات طرابلس

قال رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء في الشرق الليبي رمزي الآغا، إن "المبالغ التي أنفقها المجلس الرئاسي على الحرب الدائرة في ضواحي طرابلس بلغت 10 مليارات دينار (حوالي 7 مليارات دولار) منذ أبريل الماضي.

وأضاف الآغا في تصريحات لقناة "218"، الليبية أن إنفاق المجلس الرئاسي تجاوز إنفاقها على أزمة النازحين، وشمل شراء الذخائر، والأسلحة وعلاج الجرحى، وزيارة أهالي الجرحى لأبنائهم خارج ليبيا، إضافة إلى إنفاق الأموال على المقاتلين.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، قال في مُقابلة مع رويترز في أبريل (نيسان) الماضي، إن "حكومة الوفاق خصصت ملياري دينار لتغطية نفقات الحرب في طرابلس".