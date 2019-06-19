أفاد مسؤول إعلامي، وفقا لما ورد عن وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن الكتيبة 185 لتابعة لحكومة الوفاق بطرابلس أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق، والانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. كتيبة تابعة لـ"الوفاق" تعلن انضمامها للجيش الليبي بعد انشقاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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