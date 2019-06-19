الشرطة تعلن مقتل مواطن بطلق ناري خلال القبض عليه

أعلنت الشرطة السودانية، الثلاثاء، مقتل مواطن بطلق ناري، أثناء تنفيذ عملية للقبض عليه، في منطقة أبو سعد بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، الإثنين.

وقالت الشرطة، في بيان: "حدثت مقاومة عند القبض، وأشهر المدعو (خ، أ، خ) السلاح الأبيض في مواجهة القوة المكونة من شرطي وفردين من قوات الدعم السريع (تابعة للجيش)".

وتابعت: "تم تحذيره شفاهة من قبل القوة، لكنه لم يكترث من التحذير وقاوم القوة، وتم إطلاق عيار نار لتعطيله؛ مما أدى إلى إصابته وتم إسعافه للمستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه".

وأوضحت أنه "تم فتح بلاغ تحت المادة 130 (القتل العمد) من القانون الجنائي بقسم شرطة أبو سعد، والتحريات مستمرة بإشراف النيابة المختصة". ولم يحدد البيان سبب محاولة إلقاء القبض على الضحية.

وتواجه قوات "الدعم السريع"، المنتشرة في العاصمة بكثافة، اتهامات بارتكاب انتهاكات، أبرزها فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو الجاري.

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وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة) الأحد. بينما أفادت وزارة الصحة في أخر إحصاء لها بمقتل 61.

وتتصاعد التوترات في السودان على وقع أزمة بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وأعرب المجلس مرارا التزامه بتسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من التفاف الجيش على مطالبها للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.