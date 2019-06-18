المجلس العسكري: خطة إسعافية لحل مشاكل السيولة والأدوية والكهرباء

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، اللواء ركن إبراهيم جابر إبراهيم، يوم الثلاثاء، اهتمام المجلس بمعالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وكشف عن خطة إسعافية لحل مشكلة السيولة وتوفير الدقيق والوقود والأدوية والكهرباء والمياه.

Advertisements

واستعرض جابر خلال لقائه بمقر الأمانة العامة لحكومة شمال دارفور بوالي الولاية المكلف، اللواء مالك الطيب خوجلي، وأعضاء لجنة أمن الولاية والقيادات التنفيذية والعدلية والمصارف واتحاد أصحاب العمل، استعرض الجهود المبذولة من قبل المجلس العسكري لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.

ووجه جابر بحسب الشروق – الولاة بضرورة إجراء محاكمات عاجلة لكل من ثبت تورطه بالتلاعب في استخدام الدقيق والوقود والسيولة، ووعد بإيجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجه الولاية في مجالات توفير المزيد من السلع، بجانب المياه والصحة والتعليم والكهرباء. وأشاد بالتناغم والانسجام بين حكومة الولاية ومؤسساتها المختلفة، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالمتابعة الدورية للولاية في سبيل ضمان وصول السلع الاستهلاكية والوقود من المركز.

من جهته أشار والي ولاية شمال دارفور المكلف، إلى استقرار الأوضاع الأمنية واتساع دائرة رقعتها بمختلف المناطق.

من جانبه أعلن وكيل وزارة الزراعة الاتحادية، التزام وزارته بتوفير المدخلات الزراعية لشمال دارفور، حتى تتمكن من اللحاق بالموسم الزراعي الصيفي، وطالب بضرورة تمدد وانتشار فروع البنك الزراعي ليشمل جميع محليات الولاية بجانب إنشاء صندوق لنقل التقانة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)