المهدي يدعو لتشكيل كيان واحد للتوسُّط بين "العسكري" و "التغيير"

أكّد زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، أهمية تجميع المُبادرات الوطنية في مُبادرةٍ واحدةٍ، لتحقيق المُصالحة الوطنية والوصول الى اتّفاقٍ حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

ونوّه المهدي خلال لقائه رئيس مُبادرة التيار المهني الحر حسين الضو الحاج بحُضُور مُنسِّق الاتصال السِّياسي بالمُبادرة نصر الدين الياس أمس، لأهمية تشكيل كيانٍ واحدٍ من المُبادرات كَافّة ليكون الوسيط الوطني الرئيسي بين المجلس العسكري و”قِوى إعلان الحرية والتغيير”، وأشار إلى أهمية التّوافُق السِّياسي بين مُكوِّنات المجتمع السُّوداني كَافّة.

وقال رئيس المُبادرة حسين الضو، إنّ اللقاء بَحَثَ ترتيبات الفترة الانتقالية، وإمكانية عقد مائدة مُستديرة للقوى السِّياسيِّة ومُنظّمات المُجتمع المدني السوداني كَافّة لبحث تَرتيبات الفترة الانتقالية، وأكّد دعم المهدي للمُبادرة ومُشاركته في مُؤتمر المَائدة المُستديرة، وقال إنّها تُعتبر فكرة يُمكن خلالها تقريب وجهات النظر بين المجلس و”الحرية والتغيير”، وأوضح الضو أنّ المهدي أشار لوجود عدة مُبادرات وطنية وأجنبية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وأضاف أنّ المهدي أشار لأهمية المُبادرات الوطنية باعتبارها الأقرب لوجدان الطرفين، ودعا أن تكون المُبادرات الوطنية هي الأساس، وأنّ الجُهُود الدولية يجب أن تكون داعمةً للمُبادرات الوطنية المُختلفة.