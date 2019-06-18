الاحتلال الإسرائيلي يفتح تحقيقا عاجلا في سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا عاجلا في سرقة معدات وأسلحة عسكرية من قاعدة عسكرية وسط البلاد.
أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية أمرت بفتح تحقيق عاجل في عملية سرقة أسلحة ومعدات عسكرية من قاعدة عسكرية في "بقاع الأردن"، وسط إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه أثناء عملية جرد للأسلحة الموجودة في القاعدة العسكرية وبمجرد إجراء تفتيش عادي تم اكتشاف سرقة "قنابل" من القاعدة العسكرية، لتأمر بعدها الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في الواقعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشهر الماضي نشرت الشرطة تقريرا يفيد بسرقة 46 بندقية عسكرية من نوع "إم 16"، من قاعدة عسكرية، شمالي إسرائيل، في الجليل الغربي، وبأن الشرطة فتحت تحقيقا في تلك الحادثة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هاتين الواقعتين ليستا الأولى أو الثانية، وإنما سبقتهما حالات سرقة أخرى، حيث سبق وتم سرقة 15 معدة عسكرية من قاعدة عسكرية أخرى في كرميئيل، وبأن الشرطة نجحت في استعادة 5 منها فقط.
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