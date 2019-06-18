في اعتراف رسمي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الفلافل المصري "الطعمية" هي الأطيب حول العالم.
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم، الثلاثاء، تغريدة جديدة لها، أوضحت من خلالها أن "الطعمية" المصرية هي الأفضل والأطيب.
وقالت الخارجية الإسرائيلية:
بمناسبة اليوم العالمي للفلافل، تشهد الخبيرة البريطانية في انتروبولوجيا الأطعمة، كلاوديا رودين، أن الفلافل المصري أي الطعمية هو الأطيب. هذه الخبيرة اليهودية مولودة في مصر من عائلة دويك. نشرت العديد من كتب الطبخ ومنها ما ترجم للعبرية.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي للفلافل.. إسرائيل تعترف بأنها أكلة مصرية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.