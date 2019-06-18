في اليوم العالمي للفلافل.. إسرائيل تعترف بأنها أكلة مصرية (فيديو)

في اعتراف رسمي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الفلافل المصري "الطعمية" هي الأطيب حول العالم.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم، الثلاثاء، تغريدة جديدة لها، أوضحت من خلالها أن "الطعمية" المصرية هي الأفضل والأطيب.

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

بمناسبة اليوم العالمي للفلافل، تشهد الخبيرة البريطانية في انتروبولوجيا الأطعمة، كلاوديا رودين، أن الفلافل المصري أي الطعمية هو الأطيب. هذه الخبيرة اليهودية مولودة في مصر من عائلة دويك. نشرت العديد من كتب الطبخ ومنها ما ترجم للعبرية.