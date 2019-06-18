ياسر العطا يتعهد بتكوين لجنة انتخابات محايدة دون إقصاء لأحد

وعد عضو المجلس العسكري الانتقالي، والمشرف السياسي لولايات دارفور، الفريق الركن ياسر العطا، بتأسيس دولة يُهنئ فيها الخاسر الرابح وأن تكون المعارضة للنصح والإرشاد وليس لدمار البلد، وتعهد بتكوين لجنة انتخابات محايدة وقانون محايد دون إقصاء لأحد.

وأشار العطا لدى مخاطبته القوات النظامية بولاية جنوب دارفور، يوم الثلاثاء، إلى أنهم يرسخون لفترة انتقالية تحقق طموحات ورغبات الشعب السوداني، فضلاً عن تحقيق الأمن والاستقرار دون تطرف ومتطرفين وتابع “اتفقنا أو اختلفنا سنمضي لتحقيق غايات الشعب”، و “سنكون محايدين مع كل الأحزاب السياسية وإعطاء كل ذي حق حقه”.

وأكد العطا عدم حل جهاز الأمن الوطني، وعدم حل “الدعم السريع”، وعدم تعديل أي قانون خاص بأي جهاز نظامي ما لم يوافق قادته، كل على حدة. ولفت إلى الهجمة الشرسة ضد قوات “الدعم السريع” وجهاز الأمن الوطني والشرطة والقوات المسلحة، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستمضي لتحقيق رغبات أهل السودان وتابع “القوات النظامية يد واحدة ورؤية واحدة وهدف واحد ولكن وسائلها متعددة كلها من أجل الوصول للهدف الواحد”.