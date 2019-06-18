سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الاسود

يبلغ سعر الدولار في السوق الأسود اليوم 62 جنيه سوداني، ويرتفع سعر العملة الأمريكية ليصل إلى34 جنيه وذلك في تعاملات الشيكات الفورية والحوالات الواردة خاصة من السودانيين العاملين في الخارج، أما في تداول البنوك السودانية الرسمية فيبلغ سعر شراء الدولار 45 جنيه في مقابل 45 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي يسود تعاملات مختلف شركات الصرافة في السوق السودانية. العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود سعر الدولار الأمريكي 65.00 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 17.50 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 71.50 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 18.10 جنيه سوداني سعر الريال القطري 18.13 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 79.00 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 3.78 جنيه سوداني أسعار الدينار الكويتي 226.41 جنيه سوداني أسعار الريال العماني 155.93 جنيه سوداني أسعار الدينار البحريني 144.26 جنيه سوداني أسعار الدينار الليبي 33.12 جنيه سوداني أسعار الدولار الأسترالي 33.34 جنيه سوداني

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