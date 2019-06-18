استقالة نائب رئيس نادي المريخ محمد جعفر قريش

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تسلمه استقالة رسمية ومكتوبة من محمد جعفر قريش، المسؤول بنادي المريخ.

وأشار الاتحاد إلى أنَّ اللجنة القانونية بصدد دراسة الاستقالة للرد عليها، والتي تعتبر الثانية علاوة على تلك التي كان قد تقدم بها للمفوضية الرياضية بولاية الخرطوم.

وأوضح كمال شداد، رئيس الاتحاد السوداني في تصريحات صحفية: “قريش، نائب رئيس المريخ قام قبل نهاية الأسبوع الماضي، بتسليم الأمين العام بالاتحاد حسن أبو جبل، استقالة مكتوبة، عن منصبه بمجلس إدارة المريخ”.

وأضاف شداد، أنَّ الاستقالة التي تقدم بها قريش قبل يومين للمفوضية بولاية الخرطوم، لا تهم الاتحاد السوداني في شيء.

يُذكر أن محمد جعفر قريش، تقدم باستقالته عن منصبه كنائب لرئيس نادي المريخ؛ بسبب خلافات حادة بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة.