محمد الصغير: السعودية قتلت “خاشقجي” في القنصلية وعساكر مصر قتلوا “مرسي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ربط الداعية المصري المعروف الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف السابق، بين وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بشبهة تعمد نتيجة الإهمال الطبي، وبين اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال “الصغير” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن السعودية قتلت جمال خاشقجي في القنصيلة، وعساكر مصر قتلوا الرئيس #محمد_مرسي في المحكمة.تابع متسائلا:”فهل يقف الإعلام الحر نفس وقفته السابقة، ويطالب بتحقيق دولي وتوقيع كشف طبي من لجنة محايدة، لكشف أبعاد الجريمة؟” المادة السابقة نجل سلمان العودة يهاجم “السيسي وابن زايد وابن سلمان” بعد وفاة مرسي

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