نجل سلمان العودة يهاجم “السيسي وابن زايد وابن سلمان” بعد وفاة مرسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، هجوما عنيفا على ما وصفهم بـ”طغاة الاستبداد في مصر وفراعنة العالم الإسلامي” بعد وفاة الرئيس المصري

الأسبق محمد مرسي واتهمهم بقتله في سجنه.

وقال “العودة” في تغريدات له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”طغاة الاستبداد في مصر وفراعنة العالم الإسلامي قتلوا الدكتور #محمد_مرسي في سجون مصر.”

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وتساءل:”إذا كان هذا تعاملهم مع رئيس مصري، فكيف يكون تعاملهم مع بقية المعتقلين السياسيين؟!”

وتابع نجل العودة ملمحا لتحالف ثلاثي مصر والإمارات والسعودية ضد ثورات الربيع العربي:”الذين تورطوا بمجازر ميدان التحرير ورابعة في مصر وبمجازر إدلب في سوريا وبمجازر

فض اعتصام القيادة في السودان وبمجازر طرابلس في ليبيا هم نفس الفريق المجرم ونفس الداعمين.”وأضاف عبدالله:”حقد الطغيان والاستبداد على الدكتور #محمد_مرسي رحمه الله، هو

بالدرجة الأولى لأنه الرئيس المدني المنتخب الوحيد، فاسمه يذكّر قاتليه بكل ذلك.”