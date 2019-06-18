- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، أنها ستصدر غدا الأربعاء تقريرا حول نتائج تحقيقها في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي
وقالت كالامارد، التي قادت لجنة تحقيق دولية في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، إن “جريمة وحشية خطط لها ونفذت” من قبل مسؤولين سعوديين.
وزارت كالامارد اسطنبول في يناير 2019 بطلب تركيا لإجراء تحقيق أممي في مقتل الصحفي، المعروف بانتقاداته للسلطات السعودية وخاصة ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.
لكنها أعلنت مع ذلك أن السلطات السعودية لم توافق على زيارتها إلى المملكة للتحقيق، فيما قالت إن السعودية عرقلت جهود تركيا لكشف ملابسات القضية.
روسيا اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر المحققة الأممية في مقتل جمال خاشقجي تصدر تقريرها في القضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.