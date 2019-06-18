استهداف.!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على مر شهور المظاهرات والمواكب التي خلعت البشير، مارست قوات جهاز الأمن، هيئة العمليات الذين يرتدون الزي العسكري والتابعين لوحدات أخرى ويرتدون الزي المدني، هؤلاء مارسوا صنوفاً من الانتهاكات الصارخة ضد المتظاهرين بدأت بالعنف اللفظي وانتهت بالاغتصاب حتى.

كان الأمر اللافت في تعامل هذه القوات المتوحشة هو أنها تمارس الضرب والتعذيب وكأنها تنطلق من غبينة شخصية، وهذا كان لافتاً لدرجة أنه بات سؤالاً حاضراً عند الجميع ” ما الغبينة الشخصية التي يحملها الفرد منهم تجاه المتظاهر/ة” لكن يبدو أن الإجابة لا تتجاوز التعبئة العنيفة التي يتلقونها في معسكراتهم.

في يوم السادس من إبريل والذي تحول لاعتصام القيادة، إعتقلت سلطات الأمن آلاف المتظاهرين، من بينهم أحد الزملاء الصحفيين الذي اقتادوه إلى السجن، وهناك طرح عليه أحد أفراد الأمن سؤالاً فيما يبدو إنه يسيطر عليهم جميعاً، هذا العسكري سأل زميلنا الصحفي وأعطاه الأمان وفقاً لتعبيره، كان سؤاله واضحاً صارخاً “لماذا تكرهون قوات الأمن دون بقية القوات”.

قلت لزميلنا كان أمامك فرصة مهمة لتتحاور مع هذا الفرد بهدوء رغم الجو السيء.

أمس نشرت صحيفة الصيحة المحسوبة لقوات حميدتي في صفحتها الأخيرة على طريقة افتتاحيات الصحف، تقول الصحيفة إن حملة منسقة داخلياً وخارجياً تستهدف قوات الدعم السريع وتعمل على تشويه صورتها، وأن السبب الرئيس وراء هذه الحملة هو موقفها الداعم لتثبيت الأمن والاستقرار وتقول الصحيفة إن قوات الدعم السريع ليست مليشيا بل هي قوات منضبطة وتمثل كل السودان.

وأن هذه الحملة لن تتوقف حتى يتحقق هدفها، وهدفها هو انهيار الدولة.!

كان الأولى أن تطرح الصحيفة ذات السؤال الذي طرحه عسكري جهاز الأمن على زميلنا الصحفي بدلاً من الهروب إلى نظرية المؤامرة والاعتقاد الجازم أن حملة منسقة تستهدف الدعم السريع.

حينما أعلن قائد هذه القوات أنه داعم للثورة ومنحاز لها، وأن قواته لحماية المواطنين، وجد فعلياً درجة من القبول الشعبي، رغم امتعاض المبدئيين من هذا القبول ومحاولاتهم التحذير من هذا التكتيك، بل أن كل من انتقد هذه القوات أو قائدها وجد كيلاً من الإساءات بل والتخوين ووضعه في خانة واحدة مع النظام البائد.

لكن حميدتي طغى واغتر بالمنصب الذي وصل إليه فألقى نظرة على قواته الضاربة فظن إنه سوف يكون اليد القوية ضد الشارع وظن –بفضل غباء مستشاريه- أن قوة السلاح يمكنها أن تضع كل الدولة تحت سيطرته.

الكراهية التي حصدها جهاز الأمن خلال الخمسة أشهر من المظاهرات نتيجة وحشية قواته، حصدتها قوات حميدتي في ثلاثة أيام فقط.

لا حملة ولا استهداف، بل هذا ما تستحقه أية قوات تقتل وتهين وتذل كرامة الشعب. إذا احترمتم كرامة الإنسان وحقه سوف تحصدون التقدير، وإذا وظّفت هذه القوات وغيرها آلتها القاتلة لحصد أرواح المواطنين وإذلالهم، لن تحصد سوى الكراهية.