أدركوا المريخ!!.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[لا أدري كيف يمكن للمريخ أن يخوض مباراته المعلنة أمام الشرطة القضارف يوم (الجمعة) القادمة في ظل عدم وجود رئيس للنادي عقب استقالة الأستاذ “محمد جعفر قريش” وبدون مدرب نتيجة انتقال التونسي “يامن الزلفاني” لنادي (ظفار) العُماني !

[المعضلة الأكبر التي تعترض الزعيم تتمثل في عدم استئناف التدريبات مما يعني صعوبة خوض الأحمر لمباراته أمام الشرطة!

[ما يحدث بالمريخ تطرقنا إليه مبكراً وحذرنا من النتنائج الكارثية لتسريح اللاعبين وعدم الاتفاق مع مدير فني .

[ظللنا نطالب مجلس الإدارة مراراً وتكراراً بضرورة انتظام اللاعبين في التدريبات ونوهنا لأهمية التعاقد مع مدرب وطني حتى لا يحدث فراغ في الجهاز الفني سيما وأن كافة المؤشرات كانت تشير لمغادرة “الزلفاني”!

[طالبنا المجلس بالتعاقد مع أحد أبناء المريخ أو غيرهم من الكفاءات الوطنية التي سبق لها تحقيق نتائج متميزة وعلى رأس هؤلاء الثنائي “برهان” و”محسن سيد”.

[حذرنا من مغبة إهمال التدريبات وتسريح اللاعبين وناشدنا السادة قادة المجلس ضرورة التحوط لاستئناف الدوري ولكن!!

[لم يستمع أحد إلى نصحنا ولم يتحرك أي من الأعضاء لتجهيز فريق الكرة حتى تفاجأ الجميع بإعلان البرمجة الجديدة التي وضعت الزعيم في مواجهة الشرطة القضارف مساء الجمعة القادمة ولا أعلم كيف سيتصرف من بقى من المجلس!

[معاناة المريخ ستكون كبيرة ونخشى أن يتعرض الفريق لخسائر كبيرة تقضي على ما تبقى من عضوية المجلس ما لم يتدارك الجميع ذلك بالالتفاف خلف الأحمر والتحرك السريع لتجهيز الفرقة الحمراء لمواجهة الشرطة.

[ما يمر به المريخ من ظروف نأمل ألا تؤثر على ترتيبه في روليت المنافسة سيما وأن أي هزّة يمكن أن تفقد الأحمر فرصة تمثيل السودان أفريقياً.

[لا نعفي أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إهمال تحضيرات الفريق والتباطؤ في حسم ملف الجهاز الفني ونتمنى صادقين أن يتحركوا بالسرعة المطلوبة لتجاوز تلك السلبيات.

[المريخ الذي يعتبر من أعرق فرق القارتين الأفريقية والعربية بحاجة لمجهودات جميع أبنائه حتى يتجاوز تلك الظروف التي يمر بها حالياً.

[أدركوا المريخ.