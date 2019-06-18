الخطاب الإعلامي.. بقلم سمية سيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يأتي التناول الصحفي والإعلامي للازمة السياسية التي تضرب البلاد سلباً بالخطاب الاعلامي لكل من قوى الحرية والتغيير والمكونات السياسية والحزبية الاخرى والمجلس العسكري الانتقالي.

حالة الشد والجذب التي تظهر والاختلافات في تحليل الاوضاع عبر الصحف الرسمية او من خلال ما ينشر على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من الناشطين السياسيين او عبر القنوات الفضائية المحلية والاجنبية ما هي الا جزء من الواقع المأزوم.

صحيح أن الانتماء السياسي لكثير من الفاعلين في اجندة الاعلام كان له دور واضح في حالة الارتباك الواضحة والاصطفاف مع او ضد التي تشهدها الساحة الاعلامية.. لكن ما نلمسه من تباين صارخ يمثل الوجه الظاهر والمخفي من الازمة السياسية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وما تقوم به اجهزة الصحافة والاعلام ما هي الا مرآة لواقع سيئ ومستقبل مظلم.

عدم الثقة وحالة الاضطراب والاتهامات المتبادلة بين الطرفين ادت الى ظهور خطاب تحريضي تسبب في مشكلات كبيرة على رأسها فض الاعتصام بالقوة وما خلفه من مآس انسانية.

نهار السبت قادت مؤسسة طيبة برس مبادرة مع مجموعة من الصحافيين تحت اشراف استاذنا القامة محجوب محمد صالح وذلك للتوافق حول توازن في الخطاب الاعلامي بما يخلق حالة من التهدئة في الاوضاع.

لاحظت ان كل المتحدثين من صحافيين و سياسيين اكدوا على اهمية وجود خطاب اعلامي متحرر من الاصطفاف والتحريض لتوفير اجواء صالحة لبناء (الثقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.. لكن في اعتقادي ان اجهزة الاعلام والصحافة التي يمكن ان تتحمل مثل هذه المسؤولية لن تستطيع ان تحدث اي اختراق في الازمة السياسية الحالية بسبب حملة البيانات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

ثم ان المواطن العادي لم يعد يعتمد على تحليلات الصحف والقنوات الفضائية بالقدر الذي يجعل من تأثير اجهزة العالم هي الاكبر على الرأي العام المحلي مع الاخذ في الاعتبار ضعف انتشار الصحف وقلة التوزيع وعدم وصولها لنسبة كبيرة من شرائح المجتمع.

اذا لم يترفع طرفا الازمة للمسؤولية المطلوبة وذلك بوقف التراشق والاتهامات والبيانات التخوينية فلن يكون هناك اي تأثير للصحف واجهزة الاعلام المختلفة حتى لو توقفت عن نشر اخبار المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

المشكلة في اعتقادي في وجود خطاب سياسي مستفز وليس في الخطاب الاعلامي الذي يعبر عن الواقع المأزوم.