مقتل 41 شخصا بهجمات دموية على قريتين وسط مالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قريتين وسط مالي مما أسفر عن مقتل 41 شخصا على الأقل في منطقة شهدت تصاعد الهجمات الانتقامية العرقية في الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب “رويترز”، قال إسياكا جانامي، رئيس بلدية يورو، إن 24 شخصا قتلوا مساء أمس الاثنين في يورو و17 آخرين في قرية جانجافاني.

صبي من فولاني يقف أمام لافتة كتب عليها أوقفوا الإبادة الجماعية، خلال مسيرة صامتة نظمتها حركة من أجل السلام (Mouvement Peul et allies pour la paix)، وهي منظمة تضم شعبًا من أصل فولاني في مالي، كرد على المجزرة التي وقعت في كوماغا، في 30 يونيو/ حزيران 2018

وقتل عشرات المدنيين من ذلك العرق في الأشهر القليلة الماضية في اشتباكات انتقامية مع أبناء عرق الفولاني المنافس.

ت متشددة.

ووقعت مواجهة بين قبيلتي دوغون والفولاني قبل أشهر قليلة أودت بحياة 37 شخصا.

يذكر أن حكومة مالي كانت قد أعلنت عن خطة لنزع السلاح، وإعادة دمج الميليشيات في القوات المسلحة، وتعزيز الجهاز الأمني ​​في وسط البلاد.