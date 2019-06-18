السعودية تشن هجوما عنيفا على “الإخوان المسلمين”… بعد وفاة محمد مرسي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بعد مرور ساعات على وفاة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، شنت المملكة العربية السعودية، هجوما حادا على جماعة “الإخوان المسلمين”.
ففي بيان رسمي لوزارة الخارجية السعودية، شاركته أمس الاثنين، عبر حسابها على موقع “تويتر”، قالت إن جماعة “الإخوان المسلمين” “أصل الإرهاب ولا تمثل الإسلام وتضر باستقرار المجتمعات”، وأضافت أن “جماعة الإخوان المسلمين نشأت في مصر قبل نحو 9 عقود، وتعتمد العنف لتحقق مكاسب سياسية، وتدعي كذبا أنها تمثل الإسلام المعتدل، وعملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب”.
وأضافت الخارجية السعودية أن جماعة “الإخوان المسلمين” “تحرف تفسيرات النصوص، وابتدعت فكرة الحاكمية، وقالت إن “هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي داعش، والنصرة، والقاعدة”.
كما تطرقت وزارة الخارجية إلى ما يسمى بـ”النظرية الإخوانية”، وأكدت أن “الجماعة تؤمن بالوصول إلى الحكم عبر اتباعها تنفيذ كل السبل المشروعة وغير المشروعة، وتبيح العمليات الانتحارية وتنفذ اغتيالات بكل من يعارض فكرهم، وتؤمن بالعمل السري وزرع العناصر المستترة، إضافة إلى التعاون وتبادل المعلومات بين الأتباع من خلال تنظيم دولي يجمعهم”.
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