“إسراء صلاح الدين” تحرز المرتبة الأولى في الشهادة الثانوية بنسبة 97.4%

أحرزت الطالبة إسراء صلاح الدين علي محمد من مدرسة الشيخ حمد بنات بولاية نهر النيل، المرتبة الأولى في امتحان الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 97.4%، وجاء في المرتبة الثانية الطالب مصعب محمد أحمد يوسف، من مدرسة يوسف الدقير بولاية الخرطوم بنسبة نجاح 97%.

وحلت في المرتبة الثالثة الطالبة سارة جمال أحمد الحاج عبد الله من مدرسة الخرطوم النموذجية بنات ولاية الخرطوم بنسبة نجاح 96.9%.

وقد تفوق البنات على البنين في المئة الأوائل، حيث بلغ عدد البنات 69 طالبة، بينما بلغ عدد البنين 31 طالباً في المئة الأوائل، واشترك في المئة الأوائل أحد عشر ولاية.

Advertisements

وفي السياق أعلن مجلس امتحانات السودان أن التاسع من مارس 2020م هو التاريح المحدد لامتحانات الشهادة الثانوية للعام المقبل، على أن تترك الخيارات للولايات لتوفيق أوضاعها لامتحانات شهادة الأساس قبل فترة كافية من امتحانات الثانوية.

وقال المجلس خلال المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجة الشهادة الثانوية لعام 2019م يوم الثلاثاء بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء، أن تسليم الشهادات للطلاب ستكون في مدارسهم، وذلك في أقرب فترة، مطالباً المسئولين بالمدارس بضرورة التأكد من وجود رقم وطني للطالب الممتحن حتى يسهل الاجراءات التي أصبحت مرتبطة بالسجل المدني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)