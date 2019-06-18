الجبهة الوطنية للتغيير ترفض التصعيد السالب الذي يؤدي للفوضى

التاريخ: 18-يونيو-2019
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أكدت الجبهة الوطنية للتغيير برئاسة د. غازي صلاح الدين رفضها القاطع للظواهر السالبة التي تعيق حركة المواطنين، مبينة أن عمليات التخريب ووضع المتاريس في الطرق تمثل مهدداً أمنياً للبلاد.
وقال د. فرح العقار الأمين العام للجبهة في تصريح بحسب (smc) إن التصعيد السالب مرفوض ويساعد في إحداث الفوضى بالبلاد، مبيناً إن الذين يضعون المتاريس لا علاقة لهم بالثورة السلمية ولايملكون حجة في مقارعة القوى الأخرى.
وفي ذات السياق كشف د. حسن عثمان رزق القيادي بالقوى الوطنية نائب رئيس حركة الإصلاح الآن عن جهات مخربة تعمل على تهديد أصحاب المحلات التي فتحت أبوابها أيام العصيان، مبيناً أن العصيان كان فاشلاً ولم يحقق أهدافه داعياً الشعب السوداني لتفويت الفرصة على اعداء البلاد والعبور بالسودان إلى بر الأمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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