هزت انفجارات عنيفة ومتتالية، اليوم الثلاثاء، تجمعات لميلشيا الحوثي الإرهابية في محافظة حجة شمال غرب اليمن. وتعالت الانفجارات العنيفة من مخازن أسلحة للميلشيا في شرق مدينة حرض، وفق موقع "سبتمبرنت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية. وتزامنت الانفجارات مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المنطقة. واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات الحوثيين في وادي الثلاث بمنطقة بني حسن في مديرية عبس. وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين، وتدمير آليات عسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف العربي يقصف مخازن أسلحة حوثية في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.