الطالبات تتفوق على طلاب الثانوية في نسب الاوائل ضمن نتيجة الشهادة السودانية للعام 2019

أحرزت الطالبة إسراء صلاح الدين علي محمد من مدرسة الشيخ حمد بنات ولاية نهر النيل المرتبة الأولى في امتحان الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 97.4%. وجاء في المرتبة الثانية الطالب مصعب محمد أحمد يوسف من مدرسة يوسف الدقير بنين ولاية الخرطوم بنسبة نجاح 97%، وفي المرتبة الثالثة الطالبة سارة جمال أحمد الحاج عبد الله من مدرسة الخرطوم النموذجية بنات ولاية الخرطوم بنسبة نجاح 96.9%.

وقد تفوق البنات على البنين في المئة الأوائل حيث بلغ عدد البنات 69 طالبة بينما بلغ عدد البنين 31 طالبا في المئة الأوائل.

واشترك في المئة الأوائل أحد عشر ولاية.