وجاء في المرتبة الثانية الطالب مصعب محمد أحمد يوسف من مدرسة يوسف الدقير بنين ولاية الخرطوم بنسبة نجاح 97%، وفي المرتبة الثالثة الطالبة سارة جمال أحمد الحاج عبد الله من مدرسة الخرطوم النموذجية بنات ولاية الخرطوم بنسبة نجاح 96.9%.
واشترك في المئة الأوائل أحد عشر ولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر الطالبات تتفوق على طلاب الثانوية في نسب الاوائل ضمن نتيجة الشهادة السودانية للعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.