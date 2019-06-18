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الطالبات تتفوق على طلاب الثانوية في نسب الاوائل ضمن نتيجة الشهادة السودانية للعام 2019

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أحرزت الطالبة إسراء صلاح الدين علي محمد من مدرسة الشيخ حمد بنات ولاية نهر النيل المرتبة الأولى في امتحان الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 97.4%.

وجاء في المرتبة الثانية الطالب مصعب محمد أحمد يوسف من مدرسة يوسف الدقير بنين ولاية الخرطوم بنسبة نجاح 97%، وفي المرتبة الثالثة الطالبة سارة جمال أحمد الحاج عبد الله من مدرسة الخرطوم النموذجية بنات ولاية الخرطوم بنسبة نجاح 96.9%.

وقد تفوق البنات على البنين في المئة الأوائل حيث بلغ عدد البنات 69 طالبة بينما بلغ عدد البنين 31 طالبا في المئة الأوائل.

واشترك في المئة الأوائل أحد عشر ولاية.

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