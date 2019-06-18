وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية في طهران، تجاوز معدل سعر سلة المشتريات في إيران 6 ملايين تومان. في مايو الماضي، ليكون معدل الراتب الأدنى المناسب 2.722 مليون تومان.
وحسب موقع "إيران بلا أقنعة" المعارض، اليوم الثلاثاء، تمثل كلفة سلة المعيشة اليومية في إيران اليوم، فارقاً سلبياً بـ 72% مقارنةً مع مارس الماضي.
وعلى هذا الأساس، تعيش أغلب العمالة الإيرانية إلى جانب جزء كبير من الشرائح الاجتماعية في إيران تحت خط الفقر، بعد التدهور الحاد في مقدرتها الشرائية في ظرف أشهر قليلة.
وترافق هذا التدهور مع ارتفاع كبير في البطالة، وأسعار الحاجيات الأساسية، الأمر الذي تسبب في زيادة السخط والغضب الشعبيين على نظام الملالي، وتوسع رقعة الاحتجاجات والاضرابات في مدن إيرانية مختلفة رغم محاولات النظام قمعها ولجمها.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار القدرة الشرائية للإيرانيين بـ 72% في 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.