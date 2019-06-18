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الصحة السودانية تنتقد تقرير منظمة الصحة العالمية حول أحداث فض الاعتصام

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قال وزارة الصحة السودانية ان بيان منظمة الصحة العالمية حول الاحداث التي صاحبت فض الاعتصام كاذبة ومغلوطة وتجافي الحيادية في تناول القضايا.

استدعت وزارة الصحة ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان؛ وابلغته عدم صحة ماجاء في بيان المنظمة، وطالبته بإصدار بيان تصحيحي لكل الإفادات المغلوطة خاصة فيما يتعلق بالإدعاءات بحدوث إقتحام للمؤسسات الصحية وحرقها والإعتداء على الكوادر الطبية العاملة وحدوث حالات إغتصاب في صفوف العاملات الصحيات.
واضاف الوزارة ان المدير القطري للمنظمة وقفت بنفسها على الأوضاع بالمستشفيات وإستمعت لمدرائها مباشرة في إجتماع بالوزارة حول عدم صحة هذه الإدعاءات. 

وقالت أن مثل هذه البيانات المغلوطة تسبب إنعكاسات سالبة دولياً تؤثر على الرعاية الصحية للمواطنين بالبلاد.

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