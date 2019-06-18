الصحة السودانية تنتقد تقرير منظمة الصحة العالمية حول أحداث فض الاعتصام

قال وزارة الصحة السودانية ان بيان منظمة الصحة العالمية حول الاحداث التي صاحبت فض الاعتصام كاذبة ومغلوطة وتجافي الحيادية في تناول القضايا.
وقالت أن مثل هذه البيانات المغلوطة تسبب إنعكاسات سالبة دولياً تؤثر على الرعاية الصحية للمواطنين بالبلاد.
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