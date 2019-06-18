إيران والعراق يناقشان توسيع التعاون الإقليمي

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف محادثات مع نائب رئيس البرلمان العراقي خليل الحداد الذي قام بزيارة إيران على رأس وفد برلماني.

وخلال اجتماع الثلاثاء، ناقش المسؤولان العلاقات المتبادلة العميقة بين البلدين وإيران والاتفاقيات الهامة التي وقعها الجانبان في المجالات الاقتصادية.

كما تبادلوا وجهات النظر حول التسهيلات المقدمة للشعبين الإيراني والعراقي للزيارات المتبادلة ودعم الجانبين لبعضهما البعض وسط ظروف قاسية.

وناقش ظريف الحداد دور التعاون الإيراني العراقي في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وآخر التطورات الإقليمية.

وفي شهر أبريل الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران والعراق حريصان على توسيع تعاونهما في مكافحة الإرهاب والتهريبش مع السعي في الوقت نفسه إلى تعزيز العلاقات في قطاعات الطاقة والغاز والنفط.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في طهران يوم 6 أبريل "التعاون عبر الحدود لمحاربة الإرهاب والمخدرات والتهريب سيصبح أقوى بين البلدين".