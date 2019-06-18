“الخرطوم” ترفض بيان الصحة العالمية بالسودان

انتقدت وزارة الصحة الاتحادية يوم الثلاثاء، البيان الذي أصدره مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بشأن الأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أنه حوى الكثير من الإفادات التي لا تعبر عن الحقائق وأنه ينافي الحيادية في تناول القضايا.

وأبلغت مصادر مطلعة بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن وكيل وزارة الصحة، سليمان عبدالجبار، قام باستدعاء ممثلة المنظمة بالسودان وأثبت لها عدم صحة ما جاء في بيان المنظمة.

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وأشارت المصادر إلى أن عبدالجبار طالب بإصدار بيان تصحيحي لكل الإفادات المغلوطة التي وردت في البيان خاصة ما يتعلق بالادعاءات التي صاغها البيان بحدوث اقتحام للمؤسسات الصحية وحرقها والاعتداء على الكوادر الطبية العاملة، وحدوث حالات اغتصاب في صفوف العاملات الصحيات.

ونبهت المصادر إلى أن المديرة القُطرية للمنظمة وقفت بنفسها على الأوضاع بالمستشفيات، واستمعت لمديريها مباشرة في اجتماع بالوزارة حول عدم صحة هذه الادعاءات.

وأكدت الوزارة أن البيان تناول معلومات مغلوطة وكاذبة وتمت صياغته بأسلوب ليس فيه حيادية، وقد سبب قلقاً لدى المواطنين والدولة، موضحة أن مثل هذه البيانات المغلوطة تسبب انعكاسات سالبة دولياً تؤثر على الرعاية الصحية للمواطنين بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)