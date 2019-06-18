الإمارات : لن ننحاز لأي جهة ضد أخرى بالسودان

التاريخ: 18-يونيو-2019
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أكد سفير الإمارات لدى السودان، حمد محمد حميد الجنيبي، يوم الثلاثاء، أن الدعم الذي تقدمه الإمارات هو للشعب السوداني ومن أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية وليس انحيازاً لجهة ضد الأخرى.
والتقى السفير الجنيبي يوم الإثنين، مع وفد من تجمع المهنيين السودانيين، حسبما ذكر بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية بالتجمع، يوم الثلاثاء، وقال البيان بحسب ما نقلته شبكة الشروق – إن اللقاء تناول التطورات السياسية في السودان.
واستعرض الوفد مجريات العملية السياسية منذ سقوط نظام البشير وحتى اللحظة، وأوضح ضرورة الانتقال للسلطة المدنية والديمقراطية لضمان الاستقرار، وبحيث تمثل النسيج الاجتماعي الواسع والمتنوع في السودان .
وأعرب الوفد خلال اللقاء، بحسب البيان، عن تخوفه من خطورة التدخل الأجنبي لدعم أي طرف في العملية السياسية ضد الآخر، وهو ما أمن عليه السفير الإماراتي، بتأكيده على دعم بلاده لأي اتفاق يصل إليه السودانيون .
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